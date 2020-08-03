Саратов, , 13:06 — REGNUM Доцент одного из вуза в Саратове обвиняется в получении взяток в значительном размере. В отношении мужчины завели три уголовных дела, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Первый противозаконный эпизод произошел 27 февраля текущего года, когда доцент получила от студента взятку в сумме 26 тыс. рублей путем зачисления на расчетный счет. Второе нарушение закона, по данным следствия, случилось 24 мая. На этот раз по той же схеме педагог получила 21 тыс. рублей, а позднее 28 мая, на ее расчетный счет поступила оставшаяся сумма в 14 тыс. рублей, так как доцент от другого студента потребовала уже 35 тысяч. Третий случай — 28 мая, еще один студент перечислил через посредника взятку доценту на ее расчетный счет в сумме 10 тыс. рублей, а на следующий день, 29 мая, оставшуюся сумму в размере 26 тысяч. За взятки доцент должна была без фактической проверки знаний проставить студентам сдачу экзамена по преподаваемой дисциплине и написания выпускной работы и ее защите.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове возбуждено два уголовных дела в отношении доцента одного из городских вузов. Денежные суммы предназначались за внесение в зачетную книжку и ведомость заведомо ложных сведений о сдаче студентом экзамена и защите без фактического написания выпускной квалификационной работы, а также сдачи зачета по преддипломной практике.

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