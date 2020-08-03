Москва, , 12:53 — REGNUM Правоохранительные органы задержали мужчину 1991 года рождения, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности, произошедших на севере Москвы. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следствие считает, что 29 июля на севере Москвы подозреваемый напал на женщину и совершил с ней действия сексуального характера, а 30 июля совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Причастность задержанного подтверждена показаниями свидетелей и потерпевших, проведена процедура опознания. Следствие проводит работу по установлению других лиц, которые могли пострадать от действий преступника. Его фотография опубликована на сайте ГСУ.