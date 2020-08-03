Киев, , 13:01 — REGNUM В киевском торговом центре «Леонардо» могут удерживаться заложники. Об этом сообщил 3 августа телеканал 112.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, в данный момент из торгового центра эвакуируют людей. В здании может находиться вооружённый человек, захвативший заложников.

Сообщение подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

«В полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк»… и сообщила, что в отделение зашёл неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», — написал он в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области был ликвидирован бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник. Во время задержания подозреваемого в захвате заложников его уничтожил снайпер.

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