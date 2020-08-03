Уфа, , 12:54 — REGNUM Работник совхоза «Рощинский» получил смертельную травму во время ремонта транспортера в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 31 июля г. Стерлитамаке. Слесарь-ремонтник 25-и лет ремонтировал транспортер на территории элеватора. В какой-то момент мужчина получил смертельную травму головы.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники Гострудинспекции начали расследование данного несчастного случая. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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