Кулунда, , 12:43 — REGNUM Инцидент с погоней, произошедший на территории Кулундинского района Алтайского края, закончился задержанием нарушителя государственной границы. Подробности сегодня, 3 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Автомобиль Porsche Cayenne, двигающийся на высокой скорости в сторону российской границы, но попал в противотранспортный ров Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

«В прошедшие выходные в дневное время суток, пограничный наряд заметил автомобиль Porsche Cayenne, двигающийся на высокой скорости в сторону российской границы. После пересечения указанным транспортным средством государственной границы, пограничники начали преследование.

Однако, «погоня» оказалась не долгой, так как на пути у нарушителя оказалось инженерное заграждение (противотранспортный ров), куда и угодил его дорогой автомобиль», — пояснили пограничники.

По их словам, в ходе разбирательства выяснилось, что у задержанного не нашлось при себе прав ввиду того, что в 2016 году данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За данное преступление решением суда был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года условно. В настоящее время в отношении задержанного пограничным управлением возбуждено новое уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 года на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю были задержаны трое иностранных граждан, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Позднее совместные действия сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Павлодарской области помогли задержать ещё одного нарушителя государственной границы.

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