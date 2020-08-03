Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM Ночная гроза в Нижнем Тагиле (Свердловская область) не прошла бесследно, усложнив движение автотранспорта. Об этом сообщают местные жители.

Как передаёт «Тагильский рабочий», сильный дождь с ветром привёл к тому, что проезжая часть в районе Тагилстрой оказалась завалена сломанными ветками. Из-за этого был затруднен проезд в сторону Нижнетагильского металлического комбината, возникли пробки. Также ветки повредили трамвайные провода.

Коммунальные службы города уже взялись за уборку мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года из-за сильного урагана в Свердловской области погибли три человека.