Самара, , 12:38 — REGNUM Обстоятельства столкновения на реке гидроцикла и лодки выясняют в Самарской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи получили информацию о том, что 2 августа около Тольятти на реке Волга столкнулись гидроцикл и лодка. Пострадавшего мужчину, который управлял гидроциклом, извлекли из воды и госпитализировали.

Сообщается, что в настоящее время стражи порядка выясняются все обстоятельства случившегося.

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