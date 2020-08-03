Ботчюрка, , 12:36 — REGNUM В ночь на 2 августа в Ботчюрке, расположенной в 17 километрах от Стокгольма, было совершено убийство 12-летней девочки, которая была застрелена неизвестными возле заправочной станции. Сейчас полицейские разыскивают белый хэтчбек, который был на месте преступления. Об этом 3 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

2 августа в 03:30 по местному времени в полицейский отдел Ботчюрки поступило сообщение о громких хлопках возле заправочной станции рядом с трассой E4. На месте полицейские обнаружили 12-летюю девочку с пулевыми ранениями. Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу на машине скорой помощи, но ее жизнь не удалось спасти.

«Я слышал семь выстрелов. Люди не хотели выходить из своих машин. Я увидел полицию и скорую помощь, а затем увидел лежащую на земле девушку», — рассказал журналистам находившийся на месте происшествия мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Территория вокруг заправки и соседнего Макдональдса была оцеплена. Были начаты мероприятия по предварительное расследование убийства. В 14:00 по местному времени на месте были выставлены дорожные заграждения. Полицейским удалось получить записи с различных камер наблюдения.

«Мы собрали большое количество записей видеонаблюдения в этой местности, которые, мы надеемся, смогли что-то запечатлеть. Их содержимое включено в материалы предварительного расследования, поэтому я ничего не могу сказать по данному поводу», — заявила пресс-секретарь полиции Швеции по Стокгольмскому региону Анна Вестберг.

В настоящее время полицейские ищут информацию о белом хетчбэке, который был замечен на месте преступления. Во многих шведских средствах массовой информации не исключают, что убийство ребенка связано с деятельность организованных преступных группировок.