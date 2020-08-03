Няндома, , 12:28 — REGNUM Сотрудник Росгвардии стал случайным свидетелем преступления, находясь в собственной квартире.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Няндомскому району прапорщик полиции Владимир Рыжков увидел в окно своей квартиры как к пьяному мужчине, лежавшему на земле, подходит неизвестный, достаёт из его верхней одежды мобильный телефон и паспорт, а затем скрывается в неизвестном направлении.

Правоохранитель сообщил о преступлении в дежурную часть и, не теряя времени, направился на поиски злоумышленника. Грабитель был задержан в двух кварталах от места преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений человек.