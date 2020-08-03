Грозный, , 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских. Обыски и задержания были проведены в рамках масштабной спецоперации, которая проходила сразу в 12 субъектах Российской Федерации. Было задержано всего 42 человека, изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, сообщили 3 августа в центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, на Северном Кавказе были обнаружены мастерские в Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Так же, как и в других выявленных подпольных цехах, в них переделывались в боевые гражданские виды оружия, после чего товар сбывался на территории России.

У подпольных умельцев были изъяты в том числе пулемет, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы разных модификаций, винтовки и карабины Мосина, пистолеты и револьверы, 17 ручных гранат, около 15 кг взрывчатых веществ. Помимо этого, было обнаружено более 80 тыс. патронов различного калибра, 110 взрывных детонаторов и в большом количестве частей и комплектующих оружия.

Как сообщали в ФСБ, спецоперация по пресечению деятельности незаконных мастерских по изготовлению оружия проводилась также в Москве и Московской области, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях и Красноярском крае.