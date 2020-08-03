Ижевск, , 12:19 — REGNUM В Удмуртии задержаны 43 человека, которые подозреваются в мошенничестве при ремонте пластиковых окон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, преступную деятельность на территории региона осуществляли фирмы: ООО «Добрый мастер», ИП Моряшов И.А. — фирма «Экофемстер», ИП Степанов Ю.К., ИП Агеев Е.Р. — ООО «Континенталь», ООО «Артек».

Сотрудники данных компаний звонили жителям Удмуртии, предлагая бесплатные работы по профилактике и ремонту пластиковых окон и ПВХ-конструкций. После получения согласия от клиента, бригада выезжала на место, где мошенники предлагали заранее подготовленный план навязываемых услуг. Причем цена предлагаемых услуг была завышена в несколько раз по сравнению с аналогичными компаниями.

«В основном жертвами злоумышленников становились пожилые граждане, а также лица с ограниченными возможностями здоровья — те категории, которые легко застать дома, позвонив на домашний телефон», — отметили в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, также в республике регулярно фиксируется большое число случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Так, за минувшие выходные в полицию Удмуртии обратились 16 человек, сообщив о краже средств с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.