Уфа, , 12:25 — REGNUM Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, во время которого работник московского ИП, работающий в Нефтекамске, получил тяжелую травму после падения на него вала с линолеумом. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 14 мая с 36-летним заместителем руководителя подразделения в помещении торгового зала по продаже отделочных материалов.

Работники снимали со стеллажа вал с рулоном линолеума. Для этого они закрепили канат к раме стеллажа. При спуске канат оборвался, и вал с линолеумом упал на мужчину. В результате пострадавший потерял сознание. Он был срочно госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжёлую травму головы.

Сообщается, что сотрудники Гострудинспекции выяснили, что причинами этого несчастного случая стали недостатки в организации, как рабочих мест, так и производства работ. Кроме этого, с работниками не было проведено обучение по охране труда.

В результате в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство.

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