Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве сотрудники полиции пресекли мошенничество в сфере страхования. Об этом 3 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, задержаны четверо подозреваемых в совершении преступления. Правоохранительные органы считают, что преступники незаконно завладели данными клиентов страховой компании.

«Обзванивая участников ДТП, они сообщали, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах», — рассказала Волк.

Всего выявили свыше 500 случаев выплат на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по 159.5 УК РФ («Мошенничество»). Задержанные находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков в офисе фирмы изъяли деньги, документы, печати и компьютерную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 33-летний бывший полицейский получил срок за мошенничество и получение взяток.

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