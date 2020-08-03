Архангельск, 3 августа 2020, 11:40 — REGNUM В Архангельске из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала двухлетняя девочка. Ребенок выжил.
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому АО, девочка с различными травмами был госпитализирована и в настоящее время находится в больнице.
«По предварительным данным, ребенок выпал из окна, забравшись на стул и облокотившись на москитную сетку. Считаных минут хватило, чтобы подвижная девочка забралась на подоконник, пока ее мама разговаривала в квартире с соседкой», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске после падения с 9-го этажа выжил трехлетний мальчик.