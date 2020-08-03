Норильск, Красноярский край, , 11:35 — REGNUM Причиной пожара на ТЭЦ-2 в Норильске, в результате которого погиб один человек, стало короткое замыкание. Об этом 3 августа говорится в справке-докладе о возгорании на ТЭЦ в Красноярском крае, размещенной на сайте Минэнерго России.

«Причина возгорания: короткое замыкание на трансформаторе тока (тип ТФНД) 110 кВ с выбросом масла», — говорится в документе.

Также уточняется, что в результате инцидента погиб работник службы релейной защиты и автоматики ТЭЦ-2 и отмечается, что последствий для потребителей электроэнергии не было.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.