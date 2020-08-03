Ярославль, , 11:24 — REGNUM В Ярославской области зарегистрирован еще один случай смерти от COVID-19. Общее число погибших за время пандемии составило 30 человек. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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За последние сутки в Ярославской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Всего за время эпидемии зарегистрировано 6153 случая заражения. Выздоровело 5416 человек.

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