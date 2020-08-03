Тула, , 11:19 — REGNUM Уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды» возбуждено в связи с разливом нефтепродуктов на промышленной площадке бывшего Комбайнового завода в Туле, об этом 3 августа сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР. Дело возбудили по результатам проверки, проведённой Тульским природоохранным прокурором.

Разлив нефтепродуктов Saratovnews.ru

Как предварительно установлено, на земельном участке на территории бывшего Комбайнового завода на улице Щегловской областного центра был выявлено наличие в почве нефтепродуктов. Там же были обнаружены металлические ёмкости, заполненные нефтепродуктами.

«Экспертами в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха и почвы выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — уточнили в СК.

Следователи выясняют, каким образом экологически опасные вещества оказались на территории, не предназначенной для их хранения, устанавливаются также лица, причастные к их размещению.