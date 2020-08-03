Уфа, , 11:46 — REGNUM Поиски двух пропавших на воде человек ведут спасатели в Башкирии. Об этом 3 августа сообщил председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, два человека пропали на воде в Уфе и в Салавате. В настоящее время спасатели ведут их поиски.

Гумеров отметил, что за минувшую неделю из водных объектов Башкирии были извлечены тела четверых погибших. При этом спасателям удалось спасти семь человек, отметил он.

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