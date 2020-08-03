Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали злоумышленника, который в ходе конфликта из травматического пистолета тяжело ранил оппонента. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ссора между несколькими мужчинами произошла около восьми часов утра 2 августа у дома 8 по Ланскому шоссе. Позже в полицию обратился 39-летний пострадавший, который сообщил, что в него стреляли двое неизвестных.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что между заявителем и двумя мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе перепалки потерпевший распылил из аэрозольного баллончика перцовый газ, после чего один из оппонентов несколько раз выстрелил в него.

«Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Задержать злоумышленников удалось днем того же дня. Около 15:30 у дома 3 по Омской улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний мужчина. Установлено, что именно он во время внезапно возникшей ссоры стрелял из травматического пистолета.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — резюмировали в полиции.