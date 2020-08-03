Уфа, , 11:04 — REGNUM Обстоятельства падения хоккейных ворот на ребенка устанавливают в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

По предварительным данным, в г. Сибае 1 августа текущего года девочка 7-и лет повисла на перекладине хоккейных ворот, которые были установлены на детской площадке. В этот момент ворота упали на нее. В результате ребенок получил травму головы. Ее госпитализировали с больницу.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи установят причины, которые способствовали данному происшествию, а также дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за соблюдение безопасности при установке и монтаже оборудования на этой детской площадке.

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