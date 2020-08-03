Южный, Украина, , 10:58 — REGNUM В Одесской области на территории порта «Южный» полицейские нашли около 60 килограммов кокаина. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В сообщении говорится, что партию наркотиков привезли из Эквадора, он был скрыт от таможенного контроля. Стоимость изъятого кокаина на чёрном рынке может превышать 200 млн гривен или $7,2 млн, рассказали в пресс-службе.

Полицейские устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области пограничники при помощи квадрокоптера нашли в труднодоступном месте хорошо оборудованную плантацию конопли.

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