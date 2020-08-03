Тавда, Свердловская область, 3 августа 2020, 10:50 — REGNUM Неизвестные испортили бюст памятнику Ленину в посёлке Азанка (Тавдинский городской округ, Свердловская область). Об этом сообщают местные жители.
В посёлке проживает около 600 человек. По факту происшествия депутат гордумы Тавды Виктор Никулин собирается обратиться к главе администрации Тавдинского района Виктору Лачимову.
«Местные жители, а у нас в поселке около 600 человек, возмущены», — заявил парламентарий изданию Justmedia.
По информации депутата, инцидент произошёл ещё два месяца назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вандалы выкинули цветы, оставленные горожанами у памятника Ленину.
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