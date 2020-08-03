Тавда, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM Неизвестные испортили бюст памятнику Ленину в посёлке Азанка (Тавдинский городской округ, Свердловская область). Об этом сообщают местные жители.

В посёлке проживает около 600 человек. По факту происшествия депутат гордумы Тавды Виктор Никулин собирается обратиться к главе администрации Тавдинского района Виктору Лачимову.

«Местные жители, а у нас в поселке около 600 человек, возмущены», — заявил парламентарий изданию Justmedia.

По информации депутата, инцидент произошёл ещё два месяца назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вандалы выкинули цветы, оставленные горожанами у памятника Ленину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вызвали на бой активиста, атаковавшего памятник Ленину