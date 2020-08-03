Донецк, , 11:31 — REGNUM За минувшие сутки обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Об этом сообщил 3 августа во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Тем не менее, в Народной милиции ДНР зафиксировали четыре нарушения условий перемирия со стороны украинских силовиков, рассказал он.

По словам Басурина, ВСУ оборудовали новые позиции и установили мины в районе населённого пункта Пищевик недалеко от пункта пропуска «Октябрь — Гнутово». Подобные работы также проводились в подконтрольном Украине населённом пункте Шумы, отметил он.

Украинские представители в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) были уведомлены о нарушениях в рамках работы координационного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели СЦКК зафиксировали два взрыва у позиций ВСУ в районе населённого пункта Водяное.

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