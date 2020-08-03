Ижевск, , 10:44 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ижевска по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следствием установлено, что обвиняемый проживал с матерью и неработающим 49-летним братом, злоупотреблявшим спиртными напитками. После празднования дня рождения одного из них в июне текущего года между братьями произошла ссора, обвиняемый высказал брату претензии по поводу его образа жизни. Брат отреагировал агрессивно, несколько раз ударив обвиняемого по голове табуретом. Младший брат, схватив нож, несколько раз ударил им старшего, который от полученных ранений скончался.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены медицинская и психиатрическая судебные экспертизы. Обвиняемый признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что намерен внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 37 УК РФ «Необходимая оборона», который расширит пределы разрешенной самообороны. По мнению Жириновского, гражданин, который пытается защитить себя и своих близких от насилия, не должен ждать, пока злоумышленники будут пытаться применить оружие или другие средства.

Лидер ЛДПР добавил, что в России действующие законы содержат очень размытую систему оценки самообороны и человек может противостоять только вооруженному преступнику.