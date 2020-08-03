Уфа, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья возбуждено в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2018 году администрация Куюргазинского района дала разрешение предпринимателю из г. Ишимбая реконструировать здание в селе Ермолаево под многоквартирный дом. После проведение работ, чиновники дали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию несмотря на то, что при этом были выявлены нарушения при строительстве и несоответствие произведенных работ утвержденной проектно-сметной документации.

После того, как было оформлено право собственности, жилые помещения были проданы предпринимателем администрации района по муниципальным контрактам на общую сумму более 11,5 млн рублей. А позже квартиры были переданы по договорам найма детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

Отмечается, что в квартирах были обнаружены недостатки: не работала система вытяжной вентиляции, скапливалась сырость в углах комнат, образовывалась плесень на стенах. Кроме этого, не был утеплен фасад здания. Были выявлены и другие недостатки.

При этом эксперты установили, что реконструкция дома не соответствует утвержденной проектно-сметной документации. А работы не соответствуют строительным правилам и нормам. Это угрожает жизни и здоровью граждан, которые проживают в доме.

Сообщается, что из-за необоснованной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома были нарушены права граждан. Кроме этого был причинен ущерб бюджету района на сумму более 11,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышение должностных полномочий.

Расследование дела продолжается.

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