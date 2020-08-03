Чита, , 10:31 — REGNUM Продолжительные ливни значительно осложнили паводковую обстановку Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 3 августа, региональное ГУ МЧС России, подъёмы уровней воды отмечаются на реках Кыринского, Ононского, Улетовского, Читинского, Могочинского и Агинского районов края.

«Неблагоприятные явления, обусловленные превышением пойменных значений уже зарегистрированы на реках Ингода, Онон, Чикой, Витим, Кыра и Олекма. Исходя из прогноза на предстоящей неделе достижение неблагоприятных и опасных отметок ожидается на больших и малых реках края», — пояснили спасатели.

Вместе с тем отмечается, что настоящий момент подтопления населенных пунктов не зарегистрировано. Организован мониторинг гидрологической обстановки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неблагоприятной паводковой обстановке в Забайкальском крае способствовали сильные ливни. 31 июля в Чите пришлось включить систему оповещения: не исключён выход рек из берегов. Последствия стихии устраняют в столице Забайкалье и сегодня, 3 августа.

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