Ижевск, , 10:26 — REGNUM За минувшие выходные 16 жителей Удмуртии сообщили в полицию о краже денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, заявления поступили от жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Можги, а также Малопургинского и Завьяловского районов. Совокупная сумма ущерба составила более 1,2 млн рублей.

По ряду фактов возбуждены уголовные дел, по остальным проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, после прошлых выходных 20 жителей республики сообщили о краже средств с банковских карт дистанционным способом. в течение января-июня 2020 года в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.