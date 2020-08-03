Чита, , 10:20 — REGNUM Операторам связи (МТС и Мегафон) удалось восстановить доступ к мобильному интернету и голосовым сервисам в Забайкалье. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора и со ссылкой на слова заместител министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Самойлова.

Ранее сообщалось, что на магистральной транспортной сети связи из-за прошедших гроз произошли повреждения волоконно-оптической линии, отсутствовал доступ к мобильному интернету, в некоторых районах не работали голосовые сервисы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные явления, связанные с ливнями и грозами, наблюдались в Забайкалье все прошедшие выходные. Последствия катаклизмов все ещё устраняют сегодня, 3 августа, в Чите.

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