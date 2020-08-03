Владивосток, , 10:04 — REGNUM В Приморье рабочая неделя августа началась с обильных осадков — дожди взяли регион в «тиски» со всех сторон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Читайте также: На Хабаровский края идут три циклона

По данным синоптиков, волновые циклоны, вызывающие обильные дожди над территорией Северной Кореи, лишь незначительно задели Приморье 2 августа.

«Ливни, грозы и шквалы будут носить пятнистый характер, интенсивность дождей будет меняться не только между населёнными пунктами, но и между районами одного города», — прогнозирует главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Что касается тайфуна «Хагупит» в Китае, по прогнозам специалистов, он зародился в неблагоприятных для себя условиях, запасы его внутренней энергии, явно не достаточны для активного развития.

«Расчёты показывают, что во вторник, 4 августа, «Хагупит» выйдет на побережье восточного Китая и, скорее всего, прекратит своё существование, как тайфун. Но он неприятен тем, что вынесет на север большие объёмы тропической воздушной массы, которые направятся к Корейскому полуострову, значительно обостряя там фронтальную зону. В этой воздушной массе, под фронтальной зоной, может зародиться очередной волновой циклон, который направится на северо-восток, вдоль побережья Приморья. Не исключено, что вслед за этим циклоном подойдет ещё один», — добавил Кубай.

При этом есть надежда, что 10 августа во Владивостоке и в районах Приморья будет уже солнечно, но опять же, не надолго.

Всю неделю в Приморье будут идти дожди разной интенсивности, а тем, кто остался на морском отдыхе, следует срочно покинуть опасные побережья. Особенно в южных и восточных районах края.

«Следует опасаться не только подъёмов уровней воды в реках, но и селей, оползней и обвалов. Судя по всему, нынешний август выдастся довольно тревожным», — сказал Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае жаркая погода в минувшие выходные сменилась проливными дождями. Сильные осадки продолжатся до конца недели. В регион идут три циклона.