Новохопёрск, Воронежская область, , 09:56 — REGNUM Два подростка погибли в ДТП, которое нетрезвый водитель устроил вечером 2 августа в Новохопёрском районе Воронежской области, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Авария произошла около 17:40 2 августа на 105 км трассы «Дон» автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск-Елань-Колено». Как предварительно установлено, 33-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21 150, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу мопед. На мопеде ехали двое подростков — 13 и 12 лет. 13-летний водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажир скончался в больнице.

Водитель автомобиля задержан, проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.