Киев, , 09:58 — REGNUM С начала 2020 года происшествия на воде унесли жизни примерно 800 человек. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что за это время было спасено 250 человек, среди которых более 30 детей.

Ранее в ГСЧС рассказали подробности аварии в Запорожской области, в результате которой погибли четыре человека.

Читайте также: На Украине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли 4 человека