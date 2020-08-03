Яунде, , 09:57 — REGNUM Подозреваемые в причастности к террористической группировке «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали гранату на территории лагеря для перемещенных лиц на севере Камеруна. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности и сообщения местного чиновника.

По информации журналистов агентства, взрыв прогремел в воскресенье, 2 августа. Жертвами атаки террористов стали 15 человек, еще шестеро были ранены.

Нападавшие бросили гранату в группу спящих людей внутри лагеря в деревне Нгучеве, сообщил мэр района Меджеве Букар. По его словам, в лагере проживает около 800 человек. Деревня расположена в районе Мозого, недалеко от границы Камеруна с Нигерией.

Представитель Службы безопасности подтвердил факт нападения и число погибших. По его словам, раненых доставили в ближайшую больницу.

«Нападавшие прибыли с женщиной, которая принесла гранату в лагерь», — сказал Букар, добавив, что среди погибших были женщины и дети.

По словам Букара, за последний месяц в районе было совершено двадцать нападений предполагаемых исламистских боевиков.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже десять лет борется за создание исламского халифата в Нигерии. Подрывная деятельность группировки унесла жизни 30 000 человек и привела к перемещению миллионов жителей Нигерии. Террористы зачастую совершают нападения в соседних Камеруне, Нигере и Чаде.