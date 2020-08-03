Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:51 — REGNUM Прокуратура организовала проверку инцидента с травмированием 11-летнего мальчика в скейт-парке Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее местные СМИ сообщили, что подросток получил травму при катании в скейт-парке у Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

«Предварительной причиной произошедшего стало ненадлежащее содержание спортивной площадки и спортивного оборудования, предназначенных для экстремальных видов спорта, сквозные отверстия в рампе», — сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура выявил, кто отвечает за эксплуатацию скейт-парка, когда было установлено спортивное оборудование. Ранее было выявлено, что другой городской скейт-парк на бульваре площади «Славы» эксплуатировался ненадлежащим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге скейт-парк стал причиной конфликта между подростками и взрослыми. Спор возник из-за присутствия малолетних детей на площадки скейт-парка.

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