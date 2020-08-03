Петропавловск-Камчатский, , 09:43 — REGNUM На Камчатке потушили восемь лесных пожаров. Пожароопасная обстановка стабилизировалась, в том числе, благодаря прошедшим осадкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Якутии, в труднодоступных районах, горит более 250 тыс. га леса

За прошедшую неделю в регионе полностью ликвидировали 8 лесных пожаров на площади 434 га.

На понедельник, 3 августа, в зоне контроля остаются два пожара на площади 9,6 га. Как пояснил исполняющий обязанности министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Евгений Липаков, пожары не представляют опасность для населённых пунктов и объектов экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 3 августа тушат 19 лесных пожаров, 8 из них локализованы.