Джелалабад, Афганистан, , 09:41 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Джелалабаде, являющемся административным центром провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Об этом 3 августа сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

По информации источника, 2 августа возле тюрьмы в Джелалабаде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего боевики смогли попасть внутрь здания.

Также указывается, что столкновения с боевиками продолжались до утра 3 августа и в результате них были убиты пятеро нападавших и уточняется, что, по словам не названого источника 1TV, в ходе атаки на тюрьму пытались сбежать и были пойманы 700 заключенных.

При этом отмечается, что ответственность за данное нападение взяла на себя одна из группировок, которая ассоциирована с исламистской террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, ранее из сообщений афганского телеканала TOLOnews стало известно о пяти погибших и 42 пострадавших при нападении на тюрьму в Джелалабаде