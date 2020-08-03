Красноярск, , 09:29 — REGNUM В Красноярском крае на утро 3 августа действуют семь лесных пожаров на общей площади 51 га в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Большинство возгораний зафиксировано в отдалённых труднодоступных территориях. Тушением занимаются бойцы лесного спецназа. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За минувшие выходные (1−2 августа) в Красноярском крае потушили четыре лесных пожара на общей площади 11,7 га в Богучанском и Енисейском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края отменили режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.

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