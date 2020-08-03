Чита, , 09:25 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия с дождями и грозами продолжают испытывать на прочность жителей Читы. Помимо огромного провала, образовавшегося в центре города, из-за затяжного ливня подтоплены дома частного сектора на улицах Ядринцева и Верхняя Набережная в Иркутске. Об этом информирует официальный сайт мэрии столицы Забайкалья.

Дождевую воду из подвалов откачивают с помощью мотопомп. В Октябрьском округе последствия ливня устраняют 32 человека, сообщил глава округа Владимир Преловский. МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал» откачивают дождевую воду на улицах Баррикад, Канская, Декабрьских событий, Напольная, Ушаковская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неблагоприятной паводковой обстановке в Забайкальском крае способствовали сильные ливни. 31 июля в Чите пришлось включить систему оповещения: не исключён выход рек из берегов.

Сегодня, 3 августа, о время прокладки канализационного коллектора диаметром 800 мм в районе улиц Амурской — Журавлева обрушились стены котлована, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром тысяча мм, люди остались без воды.

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