Нур-Султан, , 09:20 — REGNUM В Казахстане за сутки 2 августа вспыхнули 12 лесных и степных пожаров, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Отмечается, что ведомство контролирует два лесных пожара в Кустанайской и Павлодарской областях, а также три степных пожара в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Общая площадь степных пожаров составила 3,5 тыс. га, в том числе 2 тыс. га — в Актюбинской области и 1,39 тыс. га — в Западно-Казахстанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа сотрудники лесопожарной службы ликвидировали 35 лесных пожаров на общей площади 5676 га.

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