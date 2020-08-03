Балашиха, Московская область, , 09:15 — REGNUM В Московской области произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом 3 августа сообщило агентство «Москва».

ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» на 20-м километре около 5:00. В результате аварии погибли два человека, ещё один госпитализирован с полученными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на Вольском тракте поздним вечером произошло ДТП с фурой, перевозившей арбузы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области опрокинулась фура с арбузами