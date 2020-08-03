Южно-Сахалинск, , 09:17 — REGNUM На трассе из Углегорска в Южно-Сахалинск на Сахалине перевернулся пассажирский автобус. Об этом 3 августа сообщил представитель областного УГИБДД РФ, его слова РИА Новости.

«Автобус перевернулся, там было 26 человек», — заявил он и добавил, что, по предварительным данным, пострадавших при данной аварии нет.

При этом в минздраве области уточнили, что в настоящее время ведут обследование пяти человек, травмы которых, полученные в данном ДТП, оцениваются как легкие и средние.

Также в УГИБДД сообщили, что по факту аварии пассажирского автобуса начата проверка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что в Калининградской области столкнулись два транспортных средства — рейсовый автобус и легковой автомобиль.