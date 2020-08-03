Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM Обнародованы новые данные о распространении коронавируса в Бурятии. По данным регионального министерства за здравоохранение, на утро, 3 августа, в инфекционных стационарах с подтвержденным SARS-CoV-2 находятся 313 пациентов, из них 15 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Не обошлось без новых летальных случаев.

«В стационаре, по ул. Пирогова 30 «а», умер пациент 82 лет, с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией. Пациент страдал сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма. Находился в стационаре с 22 июля 2020г», — пояснили медики.

Всего в регионе от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией умерли 42 (+1 за сутки) человека.

Амбулаторное лечение проходят 403 пациента с COVID-19, у которых отмечено легкое течение заболевания.Выздоровели от COVID-19 — 3480 (+33) человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 30 июля в республике было выявлено 42 новых носителя. Это максимальная цифра прироста за последние 12 дней.

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