Ульяновск, , 08:57 — REGNUM В Ульяновске проводится проверка по сообщениям о возможном инциденте на детском аттракционе. Об этом информирует надзорное ведомство Ульяновской области.

Местные СМИ сообщили о происшествии 31 июля в парке Засвияжского района.

«По предварительной информации, отсоединение в процессе работы одного из элементов конструкции аттракциона могло повлечь травмирование ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о возможном ЧП проверяется, также будет проанализирована деятельность контролирующих органов. При подтверждении инцидента будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

По данным местных СМИ, во время катания на плавучем аттракционе на девочку могла свалиться деталь аттракциона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту получения 11-летним ребёнком травмы при катании на водном аттракционе. Инцидент произошёл 1 июля 2018 года на территории центрального пляжа Железнодорожного района Ульяновска. В августе 2019 года было заведено уголовное дело по факту падения подростка со скалодрома.

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