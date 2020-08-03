Рени, , 08:48 — REGNUM В Одесской области пограничники обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Пограничники Измаильского отряда морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что владельцы хорошо продумали расположение своей плантации — на труднодоступных участках побережья межозерного канала, однако пограничники выявили посадки при помощи квадрокоптера.

«Сочную зелень характерных кустов на четырех участках общей площадью около 60 тыс. кв. метров скрыть не удалось», — рассказали в ГПСУ.

Правоохранители выявили более 1,7 тыс. кустов. Стоимость изъятой конопли на чёрном рынке может достигать 40 млн гривен, или свыше $1,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве полицейские нашли плантацию конопли и изъяли 440 кустов галлюциногенного растения.

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