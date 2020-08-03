Рени, 3 августа 2020, 08:48 — REGNUM В Одесской области пограничники обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В пресс-службе отметили, что владельцы хорошо продумали расположение своей плантации — на труднодоступных участках побережья межозерного канала, однако пограничники выявили посадки при помощи квадрокоптера.
Правоохранители выявили более 1,7 тыс. кустов. Стоимость изъятой конопли на чёрном рынке может достигать 40 млн гривен, или свыше $1,4 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве полицейские нашли плантацию конопли и изъяли 440 кустов галлюциногенного растения.
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