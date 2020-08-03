Москва, , 08:36 — REGNUM Потасовка между сотрудниками Росгвардии и мужчинами, отмечавшими День ВДВ в Парке Горького в Москве 2 августа, началась после того, как одного из отмечающих остановили за то, что он находился пьяным в общественном месте. Об этом «Комсомольской правде» на условиях анонимности рассказал участник конфликта.

Так, сказал собеседник газеты, инцидент произошел около четырех часов дня, одного из отмечавших росгвардейцы «схватили и положили лицом в асфальт».

В ответ десантники попытались освободить мужчину, кто-то из отмечавших напал на сотрудника Росгвардии, началась потасовка.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 августа в Москве в Парке Горького произошла потасовка между полицейскими и бывшими десантниками. Конфликт начался после того, как стражи порядка пытались задержать одного из мужчин, отмечавших День ВДВ.

В свою очередь, директор парка сообщил, что конфликт в Парке Горького был исчерпан после «разъяснительной беседы», а участников инцидента отпустили.

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