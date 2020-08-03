Николаев, Украина, , 08:34 — REGNUM В Николаеве при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины в Николаевской области.

«Произошло столкновение Daewоo Sens под управлением 47-летнего мужчины и Volkswagen Golf под управлением 27-летнего местного жителя», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажиры Daewoo Sens — женщины возрастом 40 и 60 лет и девятилетний мальчик. Травмы также получили две женщины 27 и 55 лет и две восьмилетние девочки, ехавшие в Volkswagen Golf.

Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области легковой автомобиль BMW столкнулся с грузовиком МAN. Четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли.

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