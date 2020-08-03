Николаев, Украина, 3 августа 2020, 08:34 — REGNUM В Николаеве при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины в Николаевской области.
В результате аварии пострадали пассажиры Daewoo Sens — женщины возрастом 40 и 60 лет и девятилетний мальчик. Травмы также получили две женщины 27 и 55 лет и две восьмилетние девочки, ехавшие в Volkswagen Golf.
Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области легковой автомобиль BMW столкнулся с грузовиком МAN. Четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли.
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