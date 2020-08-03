Саратов, , 08:40 — REGNUM В Саратовской области на Вольском тракте поздним вечером произошло ДТП с фурой, перевозившей арбузы. В результате аварии груз рассыпался на десятки метров, сообщают очевидцы и публикуют фотографии в соцсетях.

По сведениям областного УГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа около 22:00 у села Клещевка. 52-летний водитель КамАЗа не справился с вождением на мокрой дороге. Грузовик опрокинулся, пострадавших нет. Уцелевший груз переложили в другой автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области назначена доследственная проверка после гибели 49-летнего водителя автомобиля МАН на федеральной трассе Саратов — Сызрань — Волгоград.

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