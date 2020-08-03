Красногорск, , 07:48 — REGNUM Плантация конопли была обнаружена спасателями в ходе ликвидации возгорания в одном из жилых домов в Московской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Возгорание в жилом доме произошло из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в доме плантацию конопли и немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 25 горшков с коноплей, пакет с марихуаной и специальное оборудование для выращивания растений в домашних условиях. По подозрению в организации нарколаборатории был задержан хозяин дома.

В настоящее время по факту обнаружения и изъятия наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух подростков в Челябинске при попытке сбыта наркотического вещества.

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