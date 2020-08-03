Пекин, , 07:31 — REGNUM Жёлтый уровень опасности объявлен в Китае в связи с приближением тропического шторма «Хагупит» к восточному побережью КНР. Об этом 3 августа сообщила Центральная метеорологическая служба страны.

Эпицентр тропического шторма находится в 380 км к юго-востоку от города Вэньчжоу и двигается в северо-западном направлении со скоростью 20−25 км/ч, постепенно усиливаясь. Скорость ветра в центральной части шторма составляет около 28 м/с.

По прогнозам синоптиков, шторм «Хагупит» достигнет побережья Китая в ночь с 3 на 4 августа. В ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь и в Шанхае ожидаются проливные дожди и штормовой ветер. У побережья будут наблюдаться сильные волны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении тихоокеанского тайфуна «Хагупит» к побережью Тайваня.

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