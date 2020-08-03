Сеул, , 07:15 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными проливными дождями в Южной Корее. об этом 3 августа сообщает пресс-служба центрального штаба страны по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Три человека погибли в результате разлива рек, ещё трое стали жертвами оползней в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто. Кроме того результате разгула стихии были повреждены 94 дома и разрушены дороги.

Властями Южной Кореи 2 августа был объявлен третий, самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Было издано распоряжение о закрытии ряда автотрасс и и мостов в ряде регионов страны. Из зон бедствия пришлось эвакуировать около 1,5 тыс. человек. Сильнее других пострадали города Сеул, Пусан, Тэчжон, Сечжон, провинции Кёнгидо, Северная Чхунчхон и Канвон.

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