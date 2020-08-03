Чита, , 07:07 — REGNUM Паводковая ситуация находится под постоянным контролем в Чите. Как сообщает пресс центр мэрии столицы Забайкальского края со ссылкой на данные комитета по делам ГО и ЧС города, уровень реки Ингода в границах краевого центра вечером 2 августа составлял 276 сантиметров. Сегодня отмечается небольшой рост — около девяти сантиметров.

«Для контроля за ситуацией создано восемь постов и оперативная группа, которые в круглосуточном режиме ведут наблюдение за ситуацией. Пункты временного размещения горожан готовы к работе. В выходные организована подсыпка наиболее проблемных участков. Для этого использовано 250 кубических метров грунта. Ведется оповещение жителей города о первоочередных мерах при возникновении паводков», — сообщили в пресс-службе мэрии Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неблагоприятной паводковой обстановке в Забайкальском крае способствовали сильные ливни. 31 июля в Чите пришлось включить систему оповещения: не исключён выход рек из берегов.

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